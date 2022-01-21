Попробовали разворовать 2,5 млн грн на покупке программного обеспечения: в Украине разоблачили должностных лиц Госпотребслужбы

Об этом сообщает пресс-центр ДБР .



По информации следствия, в конце 2021 года руководство Госпотребсужбы решило приобрести программное обеспечение за 2,5 млн грн. Однако аналогичная программа уже была закуплена раньше и использовалась в работе.



К сделке привлекли предпринимателя, который должен был победить в тендере и якобы создать необходимое программное обеспечение. "Схему" провели с нарушениями, как можно скорее, чтобы успеть закупить программное обеспечение в течение бюджетного года.



После аукциона злоумышленники составили поддельные документы по выполнению работ и перечислили средства на счет подрядчика. После праздников они должны были разделить деньги между всеми участниками "схемы". Однако хищение бюджетных средств предотвратили.



В настоящее время деньги арестованы на счетах частного предприятия.



Правоохранители проводят обыски.



Злоумышленникам предварительно инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). После проведения судебных экспертиз будут решены вопросы окончательной квалификации действий правонарушителей и сообщения о подозрении.

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