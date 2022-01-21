Попробовали разворовать 2,5 млн грн на покупке программного обеспечения: в Украине разоблачили должностных лиц Госпотребслужбы
ДБР задержало руководителей Госпотребслужбы, пытавшихся разворовать 2,5 млн грн на закупки программного обеспечения для госучреждения
Об этом сообщает пресс-центр ДБР .
По информации следствия, в конце 2021 года руководство Госпотребсужбы решило приобрести программное обеспечение за 2,5 млн грн. Однако аналогичная программа уже была закуплена раньше и использовалась в работе.
К сделке привлекли предпринимателя, который должен был победить в тендере и якобы создать необходимое программное обеспечение. "Схему" провели с нарушениями, как можно скорее, чтобы успеть закупить программное обеспечение в течение бюджетного года.
После аукциона злоумышленники составили поддельные документы по выполнению работ и перечислили средства на счет подрядчика. После праздников они должны были разделить деньги между всеми участниками "схемы". Однако хищение бюджетных средств предотвратили.
В настоящее время деньги арестованы на счетах частного предприятия.
Правоохранители проводят обыски.
Злоумышленникам предварительно инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). После проведения судебных экспертиз будут решены вопросы окончательной квалификации действий правонарушителей и сообщения о подозрении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.15
Покупка 28.15Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.86Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное