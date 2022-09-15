Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в фейсбуке.

"Военные РФ часто выбирали себе в штаб здания местной полиции. Сколько сил мы в свое время приложили, чтобы привести эти помещения в порядок. И вот полная разруха, разобранные служебные авто во дворах. А в одном из райотделов мы даже самогонный аппарат нашли. Видимо, "второй армии мира" нужно было пополнять запасы "храбрости". Пропаганда уже не справляется", - пишет Клименко.

В настоящее время на деоккупированных территориях Харьковщины ежедневно работают около 1000 полицейских.

"Привлекаем также сводные отряды Национальная полиция Украины из разных регионов государства. Только на документирование военных преступлений привлекают более 20 специализированных следственно-оперативных групп с передвижными криминалистическими лабораториями. Большая нагрузка и на наших взрывотехников, которые обследуют освободившиеся территории. К сожалению, 4 полицейских саперов получили тяжелые ранения при разминировании", - говорится в сообщении.

После деоккупации Харьковской области СБУ разоблачили и задержали 16 коллаборантов, которые поддерживали российских оккупантов и добровольно согласились занять руководящие должности в псевдооргане власти.

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