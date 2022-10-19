Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в интервью Укринформу.

Он отметил, что зарплата и дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц продолжает начисляться семьям военных, попавших в плен или пропавших без вести.

"Такие выплаты производятся членам семьи военнослужащего (по их обращению) в следующем порядке: жене или мужу; совершеннолетним детям или законным представителям несовершеннолетних детей (если нет жены или мужа); родителям равными частями, если военнослужащий не состоит в браке и не имеет детей", - сообщил Павлюк.

Павлюк подчеркнул, что выплаты членам семей производятся до возвращения военнослужащего или до признания его судом безвестно отсутствующим или умершим.

Также он рассказал, что семьям указанных военнослужащих ежемесячно выплачивается денежное довольствие, в том числе денежная помощь для оздоровления и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, в размере месячного денежного довольствия военнослужащего.

Все внутренне перемещенные лица, которым не удалось оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дия", смогут повторно подать заявку до 1 декабря.

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