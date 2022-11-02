Попали во вражеские системы ПВО: ВСУ ударили по оккупантам в Херсоне

Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне, – пишет он. – На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") – попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев".

Франковские тероборновцы и бойцы 44-й артбригады ВСУ уничтожили три вражеских расчета "Гиацинт-Б".

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