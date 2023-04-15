Об этом пишет проект "Радио Свобода".

"Бывший хозяин хотел его повесить. Мы до сих пор не знаем почему. Раненый пес прибился на одной из улиц Тернополя к моему мужу Роману, и тот его подобрал", - вспоминает хозяйка пса Анастасия Заверуха.

Она рассказала, что сначала кане-корсо отказывался есть и пить, но хозяева, Анастасия и Роман, выходили собаку. Как-то хозяин кликнул знакомого по имени Василий, пес среагировал на имя, так что его так и назвали.

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"В 2015-м Роман подписал контракт (о прохождении военной службы, – ред.) и поехал служить на Донбасс. Собаку взял с собой, поскольку без него Вася не выжил бы", – продолжает хозяйка.

Так, с 2016-го пес и хозяин присоединились к рядам 503-го отдельного батальона морской пехоты, который занимался разведкой.

"Вася не выполнял боевых задач, однако поддерживал дух военных и легко переносил звуки выстрелов и взрывов. Бойцы так полюбили Васю, что даже сделали ему бронежилет", - отметили авторы.

В ноябре 2021-го пес пропал, когда их бригада стояла вблизи Марьинки на Донетчине. Защитники использовали дроны, чтобы найти собаку: она запуталась в проводе вблизи линии разграничения.

"Вася так запутался в колючей проволоке, что ему даже шею стянуло, – вспоминает Анастасия. – Лапами, наверное, пытался вырваться. Морпехи сначала на дроне вылетали, чтобы оценить ситуацию, планировали даже идти за собакой. Муж хотел пойти сам, но побратимы сказали : "Куда ты идешь? Мы пойдем за тобой". Но Вася вернулся сам. Он отгрыз одну лапу и приполз к своим, у него шея тоже была разодрана".

Военные оказали Васе первую медицинскую помощь и отнесли к ветеринару в ближайший населенный пункт. Позже его перевезли домой, в Тернополь.

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После ранения Вася ушел на заслуженную собачью пенсию, – говорит Анастасия Заверуха. – Дома он пробыл почти год. Я попыталась найти ему какое-то протезирование. Заказала в Болгарии, однако протез не подошел. Потом я увидела информацию о польке, которая ищет хозяев бездомным животным из Украины. На реабилитацию в Польшу мы поехали уже с ней. Все лечение и протезирование – на безвозмездной основе. Даже переезд в Польшу нам оплатили".

Позже после успешного протезирования и реабилитации пес вернулся в Украину.

"Соседи относятся к Васе, как к герою. Вася увидел, что все над ним дрожат, и стал манипулятором. Сейчас требует много внимания – стал таким котиком. Однако уверена: если кого-то в семье нужно защитить, то он сразу отреагирует... Конечно, будем продолжать его учить, чтобы он ходил, не сдавался, и надеемся, что его ждет полноценная собачья старость", – говорит Анастасия.