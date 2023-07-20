Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, россияне нанесли около 20 ударов из танков по поселку Казачья Лопань.

"Погиб 61-летний местный житель. Установлено, что мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарством. Получив осколочное ранение, он сел на свой мотороллер, доехал до собственного дома, где скончался", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.