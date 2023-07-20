Попал под обстрел из танков, когда ехал в аптеку за лекарством: в Казачьей Лопани погиб 61-летний мужчина
Российская оккупационная армия утром 20 июля ударила из танков по поселку Казачья Лопань Харьковской области: погиб 61-летний мужчина, попавший под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарством
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, россияне нанесли около 20 ударов из танков по поселку Казачья Лопань.
"Погиб 61-летний местный житель. Установлено, что мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарством. Получив осколочное ранение, он сел на свой мотороллер, доехал до собственного дома, где скончался", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
- В результате российской атаки 20 июля на ряд областей юга в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших, а в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 18 раненых.
- Утром 20 июля россияне нанесли удар по Волчанску в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погиб 40-летний гражданский мужчина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.63
Покупка 36.63Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное