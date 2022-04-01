Попадание вражеской ракеты в здание Николаевской ОГА: количество погибших выросло до 24, - ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС.

Пока известно, что по состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибли уже 24 человека.

Как сообщает ГСЧС, из-под завалов освободили 23 тела погибших. Еще 1 человек скончался в больнице.

Работы на месте происшествия продолжаются.