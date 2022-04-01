Попадание вражеской ракеты в здание Николаевской ОГА: количество погибших выросло до 24, - ГСЧС
Число погибших в результате попадания ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации возросло до 24 человек
Об этом сообщает ГСЧС.
Пока известно, что по состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибли уже 24 человека.
Как сообщает ГСЧС, из-под завалов освободили 23 тела погибших. Еще 1 человек скончался в больнице.
Работы на месте происшествия продолжаются.
- Утром 29 марта оккупанты попали ракетой в здание Николаевской ОГА , есть погибшие
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