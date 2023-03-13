Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

Есть информация, что сегодня попали. Есть информация, что попали в системы ПВО близ Мариуполя. Будем надеяться, что так и есть, но проверка информации продолжается. Это займет определенное время по понятным причинам. Как случается "кара небесная", так сразу усиливается. режим, все перекрывается. Не очень просто это с близкого расстояния подтвердить и провести фактчекинг, но мы точно получим эту информацию", - отметил он.

Советник мэра добавил, что эта информация будет передана нашим военным для понимания результатов.

"Насколько это будет публичным, также от этого будет зависеть. Сам факт, что точно попали, была точно детонация. Это значит, что точно что-то пошло не так у россиян. Видим тот же сценарий, который был при первом большом "хлопке" - сначала работала ПВО, потом подняли авиацию, а взрывы все были и были. Будем надеяться, что последствия еще больше, чем в прошлый раз", - сказал Андрющенко.