Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Рядом много жилых домов, инфраструктурных объектов - школа, учебное заведение, медицинское учреждение. Это почти центр Винницы. Военный объект находится в пределах 1,5 км. Целью врага была железнодорожная инфраструктура, а попадание произошло среди гражданского населения", - подчеркнул Гыжко.

Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу . В настоящее время 30 раненых и 12 погибших

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