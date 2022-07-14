Попадание произошло почти в центре города, - депутат Винницкого облсовета Гыжко
Депутат Винницкого облсовета Андрей Гижко рассказал, что над Винницей наблюдается скопление дыма, сконцентрированного в жилом микрорайоне
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Рядом много жилых домов, инфраструктурных объектов - школа, учебное заведение, медицинское учреждение. Это почти центр Винницы. Военный объект находится в пределах 1,5 км. Целью врага была железнодорожная инфраструктура, а попадание произошло среди гражданского населения", - подчеркнул Гыжко.
- Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу . В настоящее время 30 раненых и 12 погибших
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