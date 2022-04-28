Попадание по инфраструктурным объектам. Российские ракеты ударили по Фастову в Киевской области

Об этом сначала сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Только что три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову", - говорится в сообщении.

В комментарии "Общественному" пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "Было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели".

Также сегодня враг совершил ракетные удары по Киеву. Известно о двух ракетах, прилетевших в Шевченковском районе города, и одной, которую сбили ПВО.

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