Попадание по инфраструктурным объектам. Российские ракеты ударили по Фастову в Киевской области
Крылатые ракеты российских оккупантов ударили по Фастову в Киевской области
Об этом сначала сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Только что три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову", - говорится в сообщении.
В комментарии "Общественному" пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "Было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели".
- Также сегодня враг совершил ракетные удары по Киеву. Известно о двух ракетах, прилетевших в Шевченковском районе города, и одной, которую сбили ПВО.
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