Попадание аккуратное, но действенное. ВСУ сделали непригодным мост в районе Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины снова попали в мост на Херсонщине и вывели его из рабочего состояния
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Также о попадании в мост сообщил спикер Оперативного командования "Юг".
"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - говорится в сообщении.
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