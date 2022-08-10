Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Также о попадании в мост сообщил спикер Оперативного командования "Юг".

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb