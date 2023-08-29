Поощряют жениться "вовремя": в Китае предлагают вознаграждение молодоженам, если невесте до 25 лет

Об этом информирует Reuters .

Отмечается, что вознаграждение для молодоженов составит тысячу юаней ($137). Она предназначена для поощрения "браков и деторождение в соответствующем возрасте" для людей, которые женятся впервые. В то же время для семей, уже имеющих детей, предусмотрен ряд субсидий по уходу за детьми.

Брачный возраст в Китае составляет 22 года для мужчин и 20 лет для женщин, однако в настоящее время наблюдается уменьшение количества молодоженов, что вызывает более низкий уровень рождаемости. Это обусловило падение численности населения Китая.

Согласно правительственным данным, количество браков в 2022 году достигло рекордно низкого уровня - 6,8 миллиона, что на 800 тысяч меньше, чем в 2021 году. Это самый низкий показатель с 1986 года.