Поощряют жениться "вовремя": в Китае предлагают вознаграждение молодоженам, если невесте до 25 лет
В китайском уезде Чаншань молодоженам предлагают денежное вознаграждение, если невесте до 25 лет: это сделали, чтобы поощрить пары жениться "вовремя" на фоне беспокойства снижением уровня рождаемости
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что вознаграждение для молодоженов составит тысячу юаней ($137). Она предназначена для поощрения "браков и деторождение в соответствующем возрасте" для людей, которые женятся впервые. В то же время для семей, уже имеющих детей, предусмотрен ряд субсидий по уходу за детьми.
Брачный возраст в Китае составляет 22 года для мужчин и 20 лет для женщин, однако в настоящее время наблюдается уменьшение количества молодоженов, что вызывает более низкий уровень рождаемости. Это обусловило падение численности населения Китая.
Согласно правительственным данным, количество браков в 2022 году достигло рекордно низкого уровня - 6,8 миллиона, что на 800 тысяч меньше, чем в 2021 году. Это самый низкий показатель с 1986 года.
- Между тем, в Украине за полгода только в Действии заявление о государственной регистрации брака подали более 10 тысяч влюбленных.
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