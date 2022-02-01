"Пообещать - это прекрасно. Расчет где?": Рахманин об указе Зеленского об увеличении ВСУ и повышении зарплат военным

Об этом он сказал в кулуарах ВР 1 февраля, передает Еспресо.TV .



"Под аплодисменты, люди, которые в глаза не видели, я так понимаю, проекта этого указа, у нас голосуется там о каких-то фантастических суммах – окей, хорошо, я только за, где он их возьмет? И главное, на чем он рассчитывался?" Просто пообещать - это прекрасно. Расчет где? Где точка зрения военных? Где решение СНБО? Где логика во всем этом? Всегда должна быть логика, особенно когда речь идет о таком сложном времени, о такой важной должности, как верховный главнокомандующий", - сказал нардеп .



Он заявил, что бросаться словами, суммами и цифрами в такой ситуации – это лековажно.



"20 бригад, это каких? Они разные по численности. Это бригады терробороны, это кадрированные или полного состава? Это танковые, это десантно-штурмовые? Это совершенно разные цифры. Сколько там будет офицеров, сколько там будет контрактников? Что он понимает под профессиональной? армией? Профессиональная армия - это просто слово. Это значит, что полностью контрактная? Он за три года хочет перевести на контракт все вооруженные силы? Тогда это еще невероятное количество расходов", - пояснил Рахманин.



По его словам, увеличение численности армии означает определенное количество сокращений офицерских должностей или, напротив, увеличение.



"Это не уменьшает квартирную очередь, а увеличивает. Где на это деньги? Роман можно написать, который будет состоять только из вопросов, возникших после этой "блестящей" речи, в которой не было ничего, кроме обещаний", - сказал нардеп.



Рахминан подчеркнул, что переход в профессиональную армию обычно означает сокращение Вооруженных сил, а не их увеличение. В таких случаях военных становится меньше, но они становятся лучше обученными, лучше вооруженными и должны получать значительно больше.



"Во-первых, там совершенно разные цифры. Мы несколько лет потратили на то, чтобы выравнивать заработную плату у людей в погонах. Это очень сложный, щепетильный процесс. Каждую гривну из Минфина приходится вытаскивать. Проблема была в чем - из одних силовых структур уходят к другим, потому что там выше зарплата. Например, авиаторы из ВСУ идут в Нацгвардию, потому что там заработная плата для пилотов больше. Чтобы не было этого перекоса, нужно выравнивать", - добавил он.



Рахманин сообщил, что военные получают разные оклады в зависимости от того, какие задачи они выполняют – эти деньги не являются стопроцентным окладом, они получают приложения, вознаграждения за определенные функции.



"Это надо просто смотреть, это огромная стопка документов, что он имел в виду, где кому добавляется, на сколько добавляется и главное за счет чего. В любом повышении главное – источник расходов. Для того, чтобы появилась свободная копейка, нужен источник финансирования. За счет чего?", - сказал депутат.



Как отметил Рахманин, численность ВСУ увеличивается законом, а не указом и парламентом, а не президентом.



"А само увеличение должно быть четко просчитано, с учетом реальных задач, стоящих перед военными. И, опираясь на реальные финансовые возможности государства", - подчеркнул нардеп.



Он добавил, что Украина в настоящее время не способна удерживать полноценную армию.



"Государство ныне не способно полноценно удерживать даже имеющуюся армию, не способно укомлектовать даже имеющиеся бригады. Не способно (без помощи извне) финансировать текущие потребности в вооружении больше, чем на 20%", - сказал Рахманин.

Напомним, 1 февраля Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тыс. человек и повышении зарплат военным. Минобороны должно разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабмина проекта концепции обеспечения жильем военных ВСУ и их семей.