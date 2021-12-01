Понятие полной вакцинации от COVID-19 в будущем может означать 3 дозы прививок - главный инфекционист США.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Эспрессо.TV.



Журналист спросил Фаучи, станет ли бустерная доза (дополнительная третья доза вакцины - ред.) обязательна.



"Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас. Но я знаю, что на данный момент официальное определение полной вакцинации - это две прививки", - ответил Фаучи.



В то же время главный инфекционист добавил, что в будущем ситуация может измениться и предположил, что полный курс прививок будет включать в себя три дозы COVID-вакцины.



"Пока мы не знаем, будет ли полная вакцинация означать три дозы, но это может измениться", - подчеркнул Фаучи.

Напомним, 1 декабря в США обнаружили первый случай заражения новым вариантом COVID-19 - штаммом "Омикрон".

ВОЗ начала разработку международного соглашения по контролю над пандемией.