Понятие полной вакцинации от COVID-19 в будущем может означать 3 дозы прививок - главный инфекционист США.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи предполагает, что в будущем полная вакцинация от COVID-19 будет означать не две дозы прививок, а три
Об этом он сказал во время брифинга, передает Эспрессо.TV.
Журналист спросил Фаучи, станет ли бустерная доза (дополнительная третья доза вакцины - ред.) обязательна.
"Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас. Но я знаю, что на данный момент официальное определение полной вакцинации - это две прививки", - ответил Фаучи.
В то же время главный инфекционист добавил, что в будущем ситуация может измениться и предположил, что полный курс прививок будет включать в себя три дозы COVID-вакцины.
"Пока мы не знаем, будет ли полная вакцинация означать три дозы, но это может измениться", - подчеркнул Фаучи.
- Напомним, 1 декабря в США обнаружили первый случай заражения новым вариантом COVID-19 - штаммом "Омикрон".
- ВОЗ начала разработку международного соглашения по контролю над пандемией.
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