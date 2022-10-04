Понять Маска и делать свое

Тем, кто прочитав первые слова заголовка, не бросил чем-то тяжелым в монитор, благодарю за спокойствие и говорю простую базовую вещь: понять – не значит согласиться или принять согласованную точку зрения. Мы же понимаем, на чем основана российская армия – на беспорядке, коррупции, кумовстве, непотизме, зверском эгоизме и бесчеловечной жестокости к более слабому. Однако украинское военное командование использует это понимание, чтобы успешно побеждать врага, а не впадает в ступор от такого осознания.

Этот базовый принцип следует использовать и в случае гения хайпа Илона Маска. Тем более, что он Украине не враг, поскольку много сделал для нас и нашей победы – использование оказанных им старлинков было неоценимым в феврале-июне 2022 года, когда в самом начале московиты уничтожили собственную украинскую сеть военной связи, до сих пор остается очень важным компонентом организации боевых действий.

Кстати, здесь отчетливо видна определенная параллель "интересов" у него и Эрдогана. Турция предоставляет нам "байракторы", строит корветы, способствует зерновым соглашениям и обмену пленными, основываясь на собственных нуждах, а в то же время публично проповедуя отнюдь не свойственную ей самой пацифистскую и всепрощенскую риторику. Турции нужно продавать свое оружие, успешно опробованное в условиях реальных боевых действий в Украине. Маск также имеет большую мечту – продавать свои продукты, в частности Starlink и космические ракеты Пентагону. И в феврале 2022 года наступило звездное время для его средств космической связи, что хорошо обернулось для нас. А Маск и испытание провел в режиме реального времени, и паблисити обеспечил неслыханное, и компенсацию расходов впоследствии получил от того же американского правительства.

Макс на самом деле не Тесла, не Эдисон и не Стив Возняк. Он инвестор и торговец воздухом, как и его кумир Трамп. Между ним и его кумиром существует одна очень важная общая черта – бывший американский президент (а по совместительству путинский агент влияния) зарабатывает в коммунистическом Китае около половины своей денежки. Маск, наверное, три четверти. И теперь, когда накануне переходных выборов в Конгресс, дела у трампистов не самые лучшие, а экономический крах китайского пузыря недвижимости и региональных публичных финансов из последних сил сдерживается жесткой тоталитарной оболочкой государственного насилия, самое время для хайпа и разного дилетантского бреда в международных отношениях. Так сказать, не догонят, так хотя бы согреются.

Ничтожные с точки зрения международного законодательства предложения Маска по полной капитуляции Украины, высказанные на его аккаунте Twitter 3 октября, в целом обусловлены осторожностью против возможного ядерного удара обезумевшего от отчаяния России. Идея о "справедливых" референдумах на оккупированных территориях Украины "под контролем" ООН – полнейший трэш. Международные институты обнаружили полную импотенцию, когда случилась та беда, предотвратить которую они были призваны. ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и остальные тунеядцы не могут обеспечить ничего – ни малейшей безопасности беженцев в зоне боевых действий, ни медицинской помощи пленным и гарантирования действия Женевских конвенций, даже прекращения обстрелов ядерных объектов в Украине.

Но бизнесмен Маск (чуть не написал Трамп) холодно калькулирует. На одной чаше весов – шизофреник-нацист Путин, способный разрушить всю человеческую цивилизацию, когда ему достаточно крепко прищемят крысущего хвоста. (О нереалистичности этого сценария уже написано много, поэтому просто констатирую эту гипотетическую конструкцию.) На другой чаше – борьба Украины за свободу и демократию и стремление восстановить международное право и законность. Уравновешивая систему, Маск готов временно пожертвовать сугубо территориальными, как ему кажется, активами Украины для выживания и развития западной технологической цивилизации, причем фактором геноцида он пренебрегает. Однако Путин рано или поздно все же сдохнет. (Си и Трамп, между прочим, тоже не вечны). А будущие поколения, если они останутся живыми на уцелевшей планете, просто объединят свои усилия по решению глобальных проблем. И важно сохранить сложившуюся вокруг английского языка цивилизацию для грядущего развития всех.

Маск верит, что людей можно изменить, чтобы они были живы. Эту трагическую антропологическую ошибку часто совершают технари, лишенные качественного гуманитарного образования. Опыт показывает, что для глубинных антропологических трансформаций нужны столетия, огромные катаклизмы, упорная просветительская и культуротворческая работа. Ибо им противостоят сформированные за последние пятьдесят тысяч лет паттерны поведения алчного, эгоистического и беспощадного гомо сапиенса. Базовое ложное основание приводит к ложному выводу.

Пожалуй, впервые во времена этой острой фазы войны я доволен действиями Зеленского, Подоляка и Кулебы. Вступив в полемику с Маском, они нашли в нем равного в торговле воздухом и хайпи. Дискурсивно близкий диалог дает им важные преимущества и позволяет снова и снова транслировать широкой публике во всем мире украинские национальные интересы, создавать для массового пользователя Твиттера впечатление личного участия этого пользователя в решении важных политических и экзистенциальных проблем.

Однако еще важнее для нас делать свое поле боя. А в публичном пространстве мы, украинцы и украинки во всем мире сущие, по моему мнению, должны поддерживать осанку собственно хорошо образованных и знающих интеллектуалов. Они непременно привержены нашей свободе.

Скажем, того же 3 октября в Твиттере появилась запись профессора Фрэнсиса Фукуямы, привлекавшая гораздо меньше внимания: "В ближайшие дни случится большой российский коллапс ". Этот ученый с искренней симпатией в последние годы много пишет об Украине, считая Революцию Достоинства ключевым фактором формирования будущей Европы. Еще в марте он на сетевой странице americanpurpose.com сформулировал ряд тезисов, которые эвристически выше беспомощного лепета Маска, как небо от земли. Они, кстати, прошли испытание временем, в чем можно убедиться, напомнив их (нумерация моя, здесь я привожу лишь краткое изложение тезисов, хотя и используя незапечатанные цитаты с Фукуями):

1. Россия идет к полному поражению в Украине.

2. Крах ее положения скорее всего будет внезапным и катастрофическим, а не будет происходить медленно из-за войны на истощение.

3. Нет никакого потенциального дипломатического решения войны в то время, когда она продолжается. Нет ни одного компромисса, который был бы приемлем и для России, и для Украины, учитывая потери, которые обе страны понесли на этот момент.

4. Совет Безопасности ООН еще раз доказал свою беспомощность.

5. Цена, которую платит Украина, огромна. Единственное, что остановит бойню, это разгром российской армии на земле.

6. Путин не переживет поражения своей армии.

7. Российское вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам во всем мире, которые до нападения единодушно выражали симпатию к Путину. К ним относятся Матео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно, Дональд Трамп. Политика войны показала их откровенно авторитарные наклонности.

8. В настоящее время война стала хорошим уроком для Китая, остановив экспансионистские намерения по Тайваню.

9. Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы" и позволит избежать упадка глобальной демократии. А дух 1989 будет жить благодаря сообществу мужественных украинцев.

Ситуация Украины в современном мире радикально отличается от положения 1918–1921 годов, когда западный мир слышал, понимал и сочувствовал аргументам Падеревского, Дмовского, Деникина, но не Петлюры, Скоропадского или Петрушевича. Украина должна поддерживать и расширять этот плацдарм и победами на поле боя, и политическими заявлениями, даже даже в меру хайповыми, и широким фронтом солидарности с нашими интеллектуальными союзниками и единомышленниками во всем мире.