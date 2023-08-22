Пономарев, Дидзе, Тополь и ALEKSEEV выпустили совместную песню "Милиша"
Певцы Александр Пономарев, Дзидзьо, Тарас Тополя и ALEKSEEV 21 августа выпустили совместную песню и клип "Милиша" - трек должен был выйти еще в прошлом году
Об этом написал Александр Пономарев в своем Facebook .
Певец поделился, что песня должна была выйти еще 1 марта 2022 года, однако из-за войны ее выхода пришлось отложить. Пономарев рассказал, что выпустить песню его побудил разговор с военным.
"Встречался с одним нашим известным военным командиром (имя называть нельзя), показал новую песню. Я рассказал ему историю о том, что планировал премьеру этой песни на 1 марта прошлого года, но… Он очень интересно ответил - срочно ее выпускай и не тяни , потому что у нас в Украине сейчас очень много разводов, а нужно чтобы было больше свадеб! Спасибо за толчок, Свято!", - говорится в сообщении.
Сам Пономарев посвятил выход этой песне ко Дню Независимости Украины.
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