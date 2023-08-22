Пономарев, Дидзе, Тополь и ALEKSEEV выпустили совместную песню "Милиша"

Об этом написал Александр Пономарев в своем Facebook .

Певец поделился, что песня должна была выйти еще 1 марта 2022 года, однако из-за войны ее выхода пришлось отложить. Пономарев рассказал, что выпустить песню его побудил разговор с военным.

"Встречался с одним нашим известным военным командиром (имя называть нельзя), показал новую песню. Я рассказал ему историю о том, что планировал премьеру этой песни на 1 марта прошлого года, но… Он очень интересно ответил - срочно ее выпускай и не тяни , потому что у нас в Украине сейчас очень много разводов, а нужно чтобы было больше свадеб! Спасибо за толчок, Свято!", - говорится в сообщении.

Сам Пономарев посвятил выход этой песне ко Дню Независимости Украины.