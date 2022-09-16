Это зафиксировано на видео брифинга после встречи двух президентов.

Сообщается также, что встреча прошла за закрытой дверью и длилась 40 минут. В частности, обсуждался вопрос "зернового соглашения".

В Самарканде лидер Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом на саммите Шанхайской организации.

Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с главой КНР Си Цзиньпином.

Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за его "взвешенную позицию в отношении Украины", а также раскритиковал "ужасную" политику Вашингтона.

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