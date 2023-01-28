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Понимание проигрыша вызывает истерическую реакцию у Путина, – российский оппозиционер Фейгин

28 января, 2023 суббота
18:30
война с Россией

Российский оппозиционер Марк Фейгин отметил, что концепция выигрыша Украины предполагает устранение угрозы со стороны имперской Москвы

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Москве окончательно поняли, что никто не собирается искать компромиссы, чтобы не дать Украине исчезнуть, потерять суверенитет, территориальную целостность. Нет, именно выиграть. А выиграть – это многомерная концепция. Это предполагает не только выход на границы 1991 года, но и устранение угрозы со стороны имперской Москвы для соседей. А это предполагает, что война по своим последствиям неизбежно должна переброситься в саму Россию. Потому что поражение в войне для режима Путина, а это режим и персональный, и коллективный, будет иметь далеко идущие последствия", - подчеркнул он. Фейгин.

По словам оппозиционера, понимание проигрыша РФ вызывает истерическую реакцию среди пропагандистов.

"Пропагандисты являются выразителями этих настроений, разумеется, на них возложена такая публичная миссия. Но это еще следствие той истерики, которая происходит в самом Кремле, которая исходит от Путина. Последние заявления Путина прозвучали так, что россияне должны проводя "спецоперацию" справиться с угрозами, исходящими от исторически принадлежащих России земель. Речь идет уже о том, что все, что расположено в интересах Кремля – это давно исторически обоснованные претензии на свои собственные земли, и от них якобы идет угроза", - добавил Фейгин.

  • Предугадать время завершения войны сложно, а победа не наступит быстро, однако перелом в войне уже пройден
  • В Белом доме отметили, что подготовка к годовщине вторжения России в Украину идет полным ходом, но подробностей не сообщили

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