Об этом он сказал в интервью Укринформу .

По его словам, международные партнеры Украины сделали все для реализации Минских соглашений.

"Мы сделали все, и я лично много раз был вместе со своими украинскими друзьями в Минске, чтобы попытаться выполнить Минские соглашения. Мы добились определенного прогресса, но в конце концов ни одного решения не удалось достичь", - сказал Хойсген.

Он подчеркнул, что Россия постоянно нарушала Минские соглашения, в частности, не отводила тяжелое вооружение и препятствовала работе миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Это не вина Украины. Это вина России. Россия сошла с дипломатического трека, перешла к применению грубой силы, и на это мы должны ответить", - сказал глава Мюнхенской конференции безопасности.

Он подчеркнул, что вести с Путиным переговоры невозможно, потому что "единственный язык, который он, к сожалению, понимает - это язык силы".

"Что-то вроде "Минска" не может повториться. Сегодня уже нельзя было бы подписать очередной "Минск", потому что нельзя верить россиянам", - подчеркнул Хойсген.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы Украина была сильной и могла ответить на давление России", - резюмировал он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 19 января заявил о необходимости переговоров между Украиной и РФ при посредничестве Германии и Франции.

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