Понимает ли Онуфрий и Ко, что Гундяев их "слил"?
То, что на самом деле завтра или через месяц произойдет с Онуфрием и его юрисдикцией, мало интересует Гундяева. Он их уже списал. Теперь они только дрова для очага пропаганды
Интересно, понимают ли в среде МПВУ, что их хозяин Гундяев их структуру уже "слил"?
В Москве настолько привыкли к мнению, что все всегда решает только власть, что других вариантов существования Церкви просто не представляют. Поэтому, реконструируя мысли в голове Гундяева, абсолютно логично предполагать, что там картинка об Украине выглядит так.
Если (а для нас когда, однако для Гундяева это все же "если") Путин проиграет в войне и не завоюет Украину, структура МП здесь все равно развалится и он ее потеряет. "Ибо власть против", – так видит это Гундяев.
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А в случае оккупации структура МПвУ все равно должна быть оккупантами профильтрована и зачищена. Никаких "оттенков серого" - доверять будут лишь рафинированным москволюбам типа Луки Коваленко и Антония Паканича.
Поэтому то, что на самом деле завтра или через месяц произойдет с Онуфрием и его юрисдикцией — мало интересует Гундяева. Он их уже списал. Теперь они только дрова для очага пропаганды. И чем больше скандала Гундяев способен будет генерировать, "защищая единство РПЦ" – тем, на его взгляд, лучше для его планов.
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Вот интересно — понимают ли те епископы, клирики и активисты МПвУ, которые сейчас показательно пытаются быть хотя бы на словах украинскими патриотами, оставаясь втихаря в ярме Моспатриархии, что они Гундяев и Ко даже более ненавистны, чем "раскольники"? - как самаряне были более отвратительны иудеям, чем язычники. Понимают ли они, что сейчас защищают структуру, которая их, если бы смогла победить, будет терроризировать так, как Сталин - "старых большевиков"?
Или там "какблагославите" окончательно вытеснило даже инстинкт самосохранения?
Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ
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