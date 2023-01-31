Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Как известно, в рамках мобилизации в России призвали 300 тыс. человек. 150 уже отправили на фронт, а еще 150 готовятся на разных полигонах в России и Белоруссии.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", - подчеркнул он.

Каждый день президент общается со своими иностранными коллегами по военной помощи. Продолжается также работа внутри нашего государства, говорит секретарь СНБО.

"Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине со страной-агрессоркой. Не верили в нашу победу и нашу способность держать удар. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине", - добавил Данилов.

Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.

А Данилов говорил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины.

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