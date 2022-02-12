Понимаем, что риски есть: Зеленский прокомментировал информацию о вторжении РФ в ближайшие дни

Об этом он сказал в ходе общения с прессой в Каланчаке, Херсонской области, сообщает Офис президента Украины.

"Мы должны как государство рассчитывать на себя. Мы должны рассчитывать на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день. Я считаю, что сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже уже говорят о соответствующих датах. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть", - сказал Зеленский.



Он добавил, что сейчас поступает разная информация.



"Это может произойти в любой день, как я и говорил раньше. У нас есть много информации. Я должен разговаривать с нашими людьми как президент и говорить людям правду. И действительно в том, что у нас есть разная информация. И сейчас самый лучший друг для врагов – это паника в нашей стране. И вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина благодарна всем западным партнерам за помощь, в частности разведкам других стран.

По его словам, идет работа на дипломатическом уровне, а украинская сторона убеждена, что дипломатия – это единственный путь к деэскалации и деоккупации.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb