Об этом сообщает Bad Left Hook .

"Если каким-то чудом Джошуа победит Усика, ему придется столкнуться со мной или освободить пояс. Я не думаю, что его сердце уже полностью в игре. Он всегда говорит о том, чтобы оставаться голодным, но мир видит, что он больше не голоден к боксу. Он бизнесмен, который больше интересуется чтением лекций студентам", - сказал Джойс.

Он также пообещал отомстить Усику за поражение во Всемирной серии бокса, которую украинец ему нанес в 2013 году.

"Я номер один в рейтинге WBO. Похоже, что Усик снова победит Джошуа. Я обязательный претендент и я покажу вам, как настоящий тяжеловес должен разбираться с человеком, проигравшим Шону Портеру в любителях. Тот Джо Джойс, которого победили во Всемирной серии бокса не был "Джаггернаутом", они положили подушки на мои кулаки, чтобы я не мог ему навредить. На этот раз будет без подушек!" – заявил Джойс.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

В 2021 году WBO санкционировала бой Александра Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса. Поединок так и не состоялся, потому что украинец получил право сразиться с Энтони Джошуа.

Шон Портер был чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и побеждал Усика на любительском ринге в категории до 75 кг.

17 июня стало известно, что второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа .

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