Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении 27 апреля.

"Сегодня есть важный политический результат в Страсбурге – на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Принята резолюция, признающая, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида. И это первое признание такого факта на уровне такой высокой международной организации, объединяющей государства нашего континента.

Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины.

Депортация украинских детей – один из вполне продуманных элементов попытки России стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев. Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками. Именно так это должно квалифицироваться и политически и юридически", - говорится в обращении.

Зеленский отметил, что его жена Елена Зеленская в этот день обращалась в ПАСЕ именно в отношении детей и семей. Также "хорошо поработали" украинские парламентарии и дипломаты, сказал президент.

"На всех уровнях – формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях – мы продолжим работать по возвращению всех депортированных украинских детей и наказанию России.

Нам точно известны данные почти 20 тысяч детей, которые были вывезены и рассеяны по разным регионам государства-зла. Но очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий. Таких детей может быть гораздо больше", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов, но на примере России следует "показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет".

"А приговоры за геноцид будут. Так же, как и за все другие преступления России против Украины и наших людей", - убежден украинский лидер.