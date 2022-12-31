Поможет ли закон "о русском языке" преодолеть провинциальность?

Примерно за три недели дискуссий в сети и общения с приятелями и коллегами стало понятно, что основным триггером и настоящей, хотя до сих пор не артикулированной вовне целью создания проекта закона с популярным названием "о запрете российских источников" стало печальное состояние программ гуманитарных и социальных дисциплин, прежде всего на уровне учебных заведений, более отдаленных от признанных центров, где можно найти много чего интересного, вплоть до творчества Дугина.

В школьных программах гуманитарных предметов преимущественно продолжает господствовать все та же взрывная смесь из сильно видоизмененного народничества и "классовой борьбы", к которой просто добавили борьбу украинцев против всех вокруг.

На это я, при всей симпатии и уважении, могла только грустно улыбнуться. Хоть и имею опосредованное отношение к преподаванию и учительству (ведь описанная картина касается не только провинциальных университетов, но и школ в большей или меньшей степени в практически всех географических пунктах страны!), но даже у меня собралась коллекция исторических ляпсусов, включая такой терминологический выкрутас, как "антифеодальное казацкое восстание", который я нашла в сборнике заданий для ВНО в году где-то так 2020-м. Уже не вспоминая о том, что в школьных программах гуманитарных предметов преимущественно продолжает господствовать все та же взрывная смесь из сильно видоизмененного народничества и "классовой борьбы", к которой просто добавили борьбу украинцев против всех вокруг. Если бы Драгоманов встал и посмотрел, до чего дошла его идея о равнозначности национального и социального освобождения украинцев, то, как говорили в свое время на малой родине Тараса Шевченко, "ей Богу, второй раз бы умер". Детально проблема была расписана и разобрана, правда, преимущественно на материале раннемодерной эпохи в текстах, в частности, профессора Натальи Яковенко еще в году так 2008-м.

Реалии, с которыми борются авторы закона о запрете российских учебников и источников обусловлены прежде всего инерцией "совка".

Какое отношение к этому имеют русскоязычные учебники и вообще тексты и книги? А очень простое - реалии, с которыми борются авторы закона о запрете российских учебников и источников, вырастают из двух предпосылок. Первая из них - это бездумная инерция "совка". Удивляться нечего - все еще "в строю" те учителя, которые в 1991 году имели примерно 30 лет и до сих пор еще в целом работоспособны и дееспособны. Учитывая, что заменить их никто особо не рвется, то еще лет пять они будут преподавать и дальше.

Другой корень - это провинциальность, тот самый второй тяжелейший враг Украины после Москвы, как это формулировал Шевелев. Одна из ее основных черт - подсознательное ощущение себя вторичным относительно определенного "центра" и такое же подсознательное желание показать "центру", что ты тоже что-то значишь. Долгие годы показателем "принадлежности к высшим" был русский язык - пользоваться русским было престижно, это был язык "городских" и "центровых". Сейчас все еще сохраняется инерция, и ее не преодолели даже московские ракеты. Хотя бы потому, что на стороне инерции - такое "человеческое, слишком человеческое", как принцип "привычка - вторая натура". И от этого не спасают интеллект, образование, патриотизм, энергичный характер и т.п.

Подсознательное ощущение провинциальной вторичности угрожает половодьем попыток "подтянуть" украинскую историю под новейшие западные теории, которые разрабатывались совсем для других случаев, ситуаций, социальных страт, народов и т.п.

Поэтому подсознательное видение себя все еще вторичными угрожает нам, в случае успеха принятия хотя бы в сфере образования закона о запрете использования русскоязычных текстов и источников, двумя серьезными последствиями. Ведь перекрытие одного пути реализации провинциальности не будет означать убиения одним махом самого этого ощущения среди массы тех, кто должен был бы этот закон выполнять.

Мы получим, прежде всего, наводнение попыток реализовать настойчивое желание части общины любой ценой, например, подтянуть украинскую раннемодерную и модерную историю под последние западные теории, которые разрабатывались совсем для других случаев, ситуаций, социальных страт, народов и т.п. Абсолютно игнорируя иногда обоснованные данные источников - с не меньшим пылом, чем это делает постсоветское квазинародничество.

В то же время я уже давно потеряла счет потрясающим бессмысленным глупостям, которые изрекали представители младшего поколения, иногда с западной выучкой. Одно юное дарование (Господи, Твоя воля - пишу это, сама имея 35 лет!) умудрилось назвать проигрыш выборов Порошенком "уничтожением гетманского строя", не понимая, что именно этим термином именуется убийственная для украинской государственности отмена гетманства Екатериной ІІ. Уровень понимания аллюзий и параллелей шокирует. Еще один, действительно ревностный патриот, который сейчас, к тому же, на фронте, никак не мог понять разницу между "бравым шпионом" для нас и "подлым разведчиком" для них и вообще роль перспективы даже на уровне "точка зрения зависит от места сидения".

А вот Дугина в программе провинциальных университетов (и это не только о месте, но и о состоянии души, у нас половину правительства из состояния провинциальности только залпы московских ракет начали вытряхивать, и я не поручусь за прогресс и успех этого процесса) вполне может заменить "творчество" Паика, Каныгина и других "братьев по духу" классика российской геополитики с такими перлами мысли, как "руський король Аттила", "гуннами - предками украинцев" и всеми Святомирами и прочими вариациями на тему "достославного" Фоменко с его миллионами лет российской истории. Уверенности мне придает, прежде всего, та легкость, с которой "учение марксизма-ленинизма" и "пятичленку" в школах заменили "победоносной борьбой украинского народа" против всех вокруг - с примерно одинаковым уровнем понимания одного и второго. А также тот факт, что пока на Востоке с переменным успехом из голов вытряхивали метастазы гремучей смеси "советчины" и "русского мира", в областях более сознательных пышным цветом расцвели глупости вроде "Иисус Христос - галичанин" или уже упомянутого "царя русов Аттилы".

У нас уже сейчас общий итог бурной деятельности причастных к системе образования таков, что военные иногда не понимают, за что они воюют.

Между тем у нас уже сейчас общий итог бурной деятельности причастных к системе образования таков, что военные иногда не понимают, за что они воюют. И давайте не будем ругать за это условного офицера МПЗ, потому что он - такой же потребитель всей вышеописанной ярмарки глупости. А с примерами, подтверждающими истинность такого вывода (кстати, в свое время озвученного Оксаной Забужко), тоже приходилось сталкиваться. И среди гражданских не слишком много понимания, и откуда ему взяться, если те абитуриенты, которые поступают на исторический факультет, первые два года там просто переучиваются, настолько далека школьная программа от реальных знаний по предмету. И это касается не только истории - доказательством этому оживленность рынка репетиторов, которые готовят к ВНО.

Программы, учебники и остальной методический багаж требуют тщательного придирчивого пересмотра специалистов соответствующих дисциплин с обязательным - в случае нахождения очевидных ошибок, глупостей и несоответствий - наказанием авторов и тех, кто проверял и одобрял все это "добро".

В ситуации не виноваты ни Запад, ни авторы закона. Виновниками ситуации является - если глобально - Россия, а если предметно - то весь сонм тех чиновников от образования, которые годами плодили бесполезные сущности, ничуть не заботясь ни о качестве реального образования, ни о минимальном соотнесении с реалиями мира и страны произведенного ими. В результате программы, учебники и остальной методический багаж требуют тщательного придирчивого пересмотра специалистов соответствующих дисциплин с обязательным - в случае обнаружения очевидных ошибок, глупостей и несоответствий - наказанием авторов и тех, кто проверял и одобрял все это "добро".

И закон, кстати, вполне может стать неплохим дополнением "теоретической базы" процесса, впрочем, при нескольких условиях. Прежде всего, как настаивают специалисты, следует разделить образование и науку (более того - сосредоточиться именно на образовании), а образование, в свою очередь, следует разделить на естественное и гуманитарное - разница в подготовке есть. Не мешало бы четко прописать ответственность за нарушение закона - и желательно при этом не сделать единственным крайним учителя и преподавателя, как это часто бывает. И максимально предметно выписать все остальные нормы.

Специально для Эспрессо.

Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.

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