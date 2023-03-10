Об этом информирует BBC .

Хаяши давно работает над разработкой методов лечения бесплодия. Во время саммита по редактированию генов человека, состоявшегося в Институте Кирка в Лондоне, он представил свое последнее исследование. Во время него ученому удалось превратить мужские XY-хромосомы в женские XX в двух мышей-самцов.

Так профессор взял клетку кожи самцы мыши и превратил ее в ствольную клетку. Ее впоследствии можно превратить в другие типы клеток. Команде Хаяши смогла "запрограммировать" ее на превращение в яйцеклетку. Сначала они удалили Y-хромосому из начальных клеток, которые являются мужскими и имеют XY-хромосомы. Затем они продублировали X-хромосому и "склеили" две X-хромосомы вместе.

Хаяши отметил, что хотел бы, чтобы эту технологию в будущем использовали для лечения бесплодия и у мужчин, и у женщин, и для помощи однополым парам. Это можно будет делать тогда, когда докажут, что это безопасно.

"Если люди этого хотят и если общество воспримет такую технологию, то я за нее", – сказал Хаяши.

Однако он отметил, что его работа находится на очень ранней стадии. По его словам, яйцеклетки были низкого качества, потому сейчас опасно использовать эту технику на людях. Однако эти проблемы можно полностью преодолеть в течение 10 лет.

"Даже у мышей есть много проблем с качеством яйцеклетки. Поэтому прежде чем мы сможем рассматривать ее как лечение фертильности, мы должны преодолеть эти проблемы, которые могут занять много времени", - подчеркнул профессор.