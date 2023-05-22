Поможем защитникам устроить охоту на руzню
Продолжается сбор на закупку FPV дронов для 103 бригады, 125 бригады, 24 бригады и батальона "Волки Да Винчи"
Эти дроны работают через систему сброса и как камикадзе. Они прошли все необходимые испытания и готовы охотиться на врага.
Только вместе мы победим!
Ссылка на банке
https://send.monobank.ua/jar/9hpCbKzHGx
Номер карты банки
5375 4112 0534 6997
PayPal: [email protected]
Благодарны за любую поддержку, в том числе распространение информации о сборе.
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