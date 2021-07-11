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"Поможем утилизировать". Ветераны войны на Востоке пришли в магазин одежды московского рэпера Гуфа в Киеве

11 июля, 2021 воскресенье
16:35
Общество

Представители Союза ветеранов войны с Россией и движения "Основа будущего" посетили расположенное в центре Киева место продажи одежды российского производства, которая выпускается под брендом московского рэпера Гуфа (Алексея Долматова)

Их беспокоит как нахождение подобного торгового заведения в украинской столице, так и идеологическая составляющая его деятельности, рассказывает Еспресо.TV.

Во время визита, как утверждается на официальном ТГ-канале "Основы будущего", был установлен сам факт полуподпольного существования этого магазина, а также проверено, не рекламируются ли с помощью товаров в нем ценности "русского мира".

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Как выяснилось, по указанному адресу были вещи "от Гуфа" в виде футболок с принтами архитектурных символов Москвы и одежда с надписью "Аэрофлот", то есть торговой марки главных авиалиний РФ.

"Владельцы думали, что продавать одежду с семью высотками Москвы и" Аэрофлотом "в центре Киева - это нормально. Но нас такое не устраивает", - отмечается в сообщении.



Активисты отобрали соответствующие вещи и со словами "поможем утилизировать" бросили их на пол и начали топтать.

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Также они попросили продавцов, которыми оказались двое молодых людей из Донецка, прекратить работу магазина и вызвали полицию.

Справка

Гуф поддерживает оккупацию украинского Крыма русскими войсками.

Дает концерты на временно неподконтрольной территории.

Въезд в Украину ему запрещен.

В мае 2020 года певец заявил, что откроет на улице Пирогова в Киеве магазин одежды под собственным брендом lugang.ru. Предполагалось, что во время карантина заведение будет работать в режиме онлайн.


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