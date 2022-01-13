Помощницу президента Марию Левченко трудоустроили в ОП через 2,5 года после начала работы, - Следствие.
Личную помощницу президента Украины Марию Левченко, жену бывшего замминистра МВД Гогилашвили приняли в штат сотрудников ОП 21 декабря 2021 года
Об этом сообщает Следствие.Инфо.
"Многолетнюю личную помощницу президента Владимира Зеленского Марию Левченко официально трудоустроили в Офисе Президента Украины после журналистского расследования. До этого она несколько лет была помощницей президента, находилась в его кабинете, но официально работала и получала з/п только в ООО "Квартал-95", - отмечает издание.
Согласно официальному ответу Офиса президента Украины на запрос Следствия.инфо, Левченко трудоустроили 21 декабря 2021 года - через пять дней после выхода расследования "Дружочки президента", в котором фигурируют Мария Левченко, ее муж - экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Левченко был назначен на должность заместителя руководителя Кабинета президента Украины - руководителя Службы обеспечения мероприятий президента Украины.
В ОП не смогли сообщить детали о зарплате Марии Левченко и переадресовали этот вопрос в Государственное управление делами.
В расследовании журналисты сообщали, что Левченко передвигается в сопровождении охраны и спецавтомобилях СБУ с номерами прикрытия.
По информации расследователей, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проживает в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно гражданином России.
"Сам дом принадлежит семье бизнесменов Стрелковских, которые вероятно причастны к деятельности конвертационных центров, являются фигурантами многочисленных уголовных производств о налоговых схемах и являются гражданами Российской Федерации. Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины", - отмечает издание.
- Напомним, 28 декабря СБУ сообщила , что помощница Зеленского Мария Левченко не имеет допуска к гостайне.
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