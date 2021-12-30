Помощница президента Левченко работает в ОПУ без допуска к гостайне, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что супруга экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили Мария Левченко официально работает с президентом, однако не имеет доступа к государственной тайне
Об этом Подоляк сказал в комментарии Фактам.
"Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на совещаниях такого рода. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений. Левченко – личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен "Квартала". Она занимается его рабочим графиком", – пояснил Подоляк.
Он также добавил, что сейчас Левченко официально трудоустроена в Офисе президента.
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра.
- Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца". 28 декабря стало известно, что ДБР возбудило два уголовных производства против Гогилашвили.
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