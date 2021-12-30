Помощница президента Левченко работает в ОПУ без допуска к гостайне, - Подоляк

Об этом Подоляк сказал в комментарии Фактам.



"Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на совещаниях такого рода. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений. Левченко – личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен "Квартала". Она занимается его рабочим графиком", – пояснил Подоляк.



Он также добавил, что сейчас Левченко официально трудоустроена в Офисе президента.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра.

Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца". 28 декабря стало известно, что ДБР возбудило два уголовных производства против Гогилашвили.



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