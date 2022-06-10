Помощники судей во время военного положения не будут сдавать экзамен на знание языка

За такое решение проголосовали члены ССУ, сообщает "Закон и бизнес".

Впрочем, такой порядок будет действовать только в период военного положения – в соответствии с внесенными изменениями в закон о государственной службе.

Отметим, требования по представлению кандидатом на должность помощника председателя суда, помощника заместителя председателя суда, помощника судьи копии государственного сертификата о соответствующем уровне владения государственным языком, выдаваемого Национальной комиссией по стандартам государственного языка, должны вступить в силу с 1 июня 2022 года

Впрочем, Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно функционирования государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения" были внесены изменения, в частности в ЗУ "О правовом режиме военного положения" и предусмотрена упрощенная процедура вступления в должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления

Согласно изменениям, таких лиц в период действия военного положения назначают без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие у таких лиц гражданства Украины, образования и опыта работы согласно с требованиями законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей.

Также члены Совета судей Украины на своем заседании обсудили организационные вопросы подготовки и проведения внеочередного XIX съезда судей и определились с датой проведения собеседований с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда.

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