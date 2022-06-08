Помощник Путина рассказал о планах расширения РФ до границ Российской империи

Об этом во время своей лекции на форуме "История будущего. Образ Петра" сказал помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Анонсируя выход книжной серии, посвященной тем правителям Российской империи, при которых территория этой страны увеличивалась, чиновник напомнил, что до недавнего времени территория России составляла 1/6 часть суши (куда входили, во времена империи, кроме нынешних членов СНГ и стран Балтии, еще и Финляндия с большей частью Польши).



"Сейчас поменьше. Но это не навсегда", - заявил Мединский.



Присутствовавшие в зале отреагировали на заявление помощника Владимира Путина о дальнейшем расширении территории страны-агрессора аплодисментами.

Напомним, в конце мая армия Польши начала массовый набор добровольцев.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что считает серьезную подготовку Польши к разным вариантам развития событий правильным решением.