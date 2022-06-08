Помощник Путина рассказал о планах расширения РФ до границ Российской империи
РФ планирует расшириться до границ Российской империи с возможной оккупацией Польши и Финляндии
Об этом во время своей лекции на форуме "История будущего. Образ Петра" сказал помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Анонсируя выход книжной серии, посвященной тем правителям Российской империи, при которых территория этой страны увеличивалась, чиновник напомнил, что до недавнего времени территория России составляла 1/6 часть суши (куда входили, во времена империи, кроме нынешних членов СНГ и стран Балтии, еще и Финляндия с большей частью Польши).
"Сейчас поменьше. Но это не навсегда", - заявил Мединский.
Присутствовавшие в зале отреагировали на заявление помощника Владимира Путина о дальнейшем расширении территории страны-агрессора аплодисментами.
- Напомним, в конце мая армия Польши начала массовый набор добровольцев.
- Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что считает серьезную подготовку Польши к разным вариантам развития событий правильным решением.
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