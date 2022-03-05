Помощник нардепа передавал данные об обороноспособности Украины ФСБ с 2014 года, ему объявили подозрение в госизмене
Помощник одного из народных депутатов Украины с 2014 года передавал ФСБ информацию об обороноспособности государства и получал за это деньги
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.
"По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием отчетов Минобороны, которые предоставлялись по запросам депутатов.
По данным следствия, за все время подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около $80 тыс.
Помощнику нардепа объявили подозрение в государственной измене
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