Помощник нардепа передавал данные об обороноспособности Украины ФСБ с 2014 года, ему объявили подозрение в госизмене

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

"По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием отчетов Минобороны, которые предоставлялись по запросам депутатов.

По данным следствия, за все время подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около $80 тыс.

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