Помощник Блинкена заявила о поддержке территориальной целостности Украины во время визита в Москву
Помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид во время визита в Москву выразила обеспокоенность из-за наращивания военной активности РФ у украинских границ
Об этом говорится в заявлении посольства США в РФ.
В ходе встреч с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым Донфрид подтвердила приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Помощник госсекретаря подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на Востоке Украины возможен при выполнении Минских договоренностей, и отметила, что США готовы способствовать дипломатическим усилиям в этом вопросе", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Рябков передал Донфрид предложения РФ по европейской безопасности для Вашингтона и его союзников.
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