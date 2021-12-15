Помощник Блинкена заявила о поддержке территориальной целостности Украины во время визита в Москву

Об этом говорится в заявлении посольства США в РФ.

В ходе встреч с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым Донфрид подтвердила приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Помощник госсекретаря подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на Востоке Украины возможен при выполнении Минских договоренностей, и отметила, что США готовы способствовать дипломатическим усилиям в этом вопросе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Рябков передал Донфрид предложения РФ по европейской безопасности для Вашингтона и его союзников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

В МИД Грузии назвали неприемлемым заявление России о недопустимости расширения НАТО на восток.