Помощь ВСУ: именную ручку Джо Байдена выставят на благотворительный аукцион "Прозорро Продажи"

О возможности приобщиться к аукциону говорится в форме участника аукциона.

"Ручку в качестве лота на благотворительный аукцион выставил Государственный концерн "Укроборонпром". Генеральный директор Концерна Юрий Гусев предоставил ручку, которую получил во время его визита в Украину в качестве Вице-президента США в 2017 году", - говорится на сайте аукциона.

Заявку для участия можно подать до 23.59 23 мая.

Стартовая цена за лот – 30000 гривен или 1000 долларов.

Подать заявку можно до 23:59 23 мая.



Аукцион состоится 24 мая в 14.00 по киевскому времени. Все вырученные средства от проведенного аукциона будут направлены на поддержку вновь созданного ВСУ 47 отдельного батальона под командованием Ивана Шаламаги.

Напомним, легендарная футболка Скрябина была продана на аукционе за 255 тыс. грн. В этой футболке Кузьма выступал на фестивале "Файный город" в 2014 году. Средства пойдут на ВСУ.