Помощь ВСУ: именную ручку Джо Байдена выставят на благотворительный аукцион "Прозорро Продажи"
На благотворительном аукционе "Прозорро Продажи" продадут именную ручку президента США, подобную той, которой он подписал закон о ленд-лизе для Украины
О возможности приобщиться к аукциону говорится в форме участника аукциона.
"Ручку в качестве лота на благотворительный аукцион выставил Государственный концерн "Укроборонпром". Генеральный директор Концерна Юрий Гусев предоставил ручку, которую получил во время его визита в Украину в качестве Вице-президента США в 2017 году", - говорится на сайте аукциона.
Заявку для участия можно подать до 23.59 23 мая.
Стартовая цена за лот – 30000 гривен или 1000 долларов.
Подать заявку можно до 23:59 23 мая.
Аукцион состоится 24 мая в 14.00 по киевскому времени. Все вырученные средства от проведенного аукциона будут направлены на поддержку вновь созданного ВСУ 47 отдельного батальона под командованием Ивана Шаламаги.
- Напомним, легендарная футболка Скрябина была продана на аукционе за 255 тыс. грн. В этой футболке Кузьма выступал на фестивале "Файный город" в 2014 году. Средства пойдут на ВСУ.
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