Помощь ВСУ, финансовая поддержка, усиление санкций против РФ и гарантии безопасности Украины, - Зеленский о главных темах встречи с Блинкеном и Остином

О визите официальных представителей США Владимир Зеленский рассказал во время нового видеообращения.



По его словам, помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с представителями Соединенных Штатов, которые прибыли в Киев 24 апреля.



"Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает по всему миру. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают во всем мире", - сказал Владимир Зеленский.



Президент сообщил, что с американской стороной согласовали дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных сил Украины. Говорили о запланированной министерской встрече в Германии во вторник (26 апреля). На ней будут присутствовать 40 министров обороны государств-партнеров, ключевой вопрос – защита Украины.



"Обсудили пути усиления санкций. Тот факт, что Россия не ищет мира и демонстративно убивает даже на Пасху, свидетельствует, что нужно большее санкционное давление. Нужно перекрыть все возможности России обходить санкции. Поэтому мы передали партнерам специальный план по усилению санкций против РФ, который разработала международная экспертная группа под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола", - сказал он.



Зеленский сказал, что США могут лидировать среди будущих стран-гарантов безопасности Украины.



"Основная цель для нас всех - укрепить Европу и мир после войны, гарантировать, что архитектура безопасности сработает в случае любых угроз. Был рад услышать подтверждение, что посольство США заработает в Киеве в ближайшее время, также состоится назначение нового посла США в Украине ", – добавил Зеленский.



Отдельным пунктом переговоров являлась финансовая поддержка Украины. Ранее мы сообщали , что госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин пообещали помощь в размере 713 миллионов долларов для украинского правительства.