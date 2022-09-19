Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.

В ходе видеоконференции говорилось, как департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам может помочь украинскому Фонду восстановления. Главная цель Фонда – создание возможностей для участия в восстановлении и оживлении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов, что будет обеспечивать для них справедливую прибыль.

Компания BlackRock в качестве помощи может предоставить бесплатные консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов Фонда.

"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна важная наша задача - одержать победу в экономике. Быть привлекательной страной для инвесторов", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что инвестиционная привлекательность чрезвычайно важна для Украины сегодня. Государство заинтересовано в привлечении мирового капитала, поскольку благодаря этому будут созданы рабочие места и экономика будет расти. Президент подчеркнул, что такая структура должна быть успешна для всех привлеченных сторон.

"Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", – сказал Владимир Зеленский.

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