Помощь в создании Фонда восстановления: Зеленский обсудил потенциальные направления сотрудничества с главой крупнейшей в мире инвесткомпании
Владимир Зеленский и гендиректор крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк обсудили возможности сотрудничества по Фонду восстановления для поддержки украинской экономики
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.
В ходе видеоконференции говорилось, как департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам может помочь украинскому Фонду восстановления. Главная цель Фонда – создание возможностей для участия в восстановлении и оживлении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов, что будет обеспечивать для них справедливую прибыль.
Компания BlackRock в качестве помощи может предоставить бесплатные консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов Фонда.
"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна важная наша задача - одержать победу в экономике. Быть привлекательной страной для инвесторов", - отметил Зеленский.
Он также отметил, что инвестиционная привлекательность чрезвычайно важна для Украины сегодня. Государство заинтересовано в привлечении мирового капитала, поскольку благодаря этому будут созданы рабочие места и экономика будет расти. Президент подчеркнул, что такая структура должна быть успешна для всех привлеченных сторон.
"Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", – сказал Владимир Зеленский.
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