Об этом сообщило издание Portfolio .

Стало известно, что Орбан предложил странам-членам ЕС посмотреть, сколько средств они хотят выделить на деятельность в Украине, и распределить их между собой "справедливым и пропорциональным" способом.

"Указанную сумму, 60-70 миллиардов форинтов (147-172 миллиона евро) в год, Венгрия будет выделять из национального бюджета в рамках двустороннего соглашения с Украиной", – пояснил Орбан.

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"Венгрия заявила, что будет поддерживать украинский народ, но не готова ставить интересы Украины выше своих собственных", – добавил он.

Также добавляется, что отказ венгерского правительства от механизма общих заимствований в последние дни подвергся острой критике со стороны ряда ведущих западноевропейских политиков. Вместе с тем определение возможности прямой бюджетной поддержки со стороны Венгрии является принципиально новым элементом в политике правительства по поддержке Украины.

ЕС изменит законодательство, чтобы предоставить Украине первые средства из 18 млрд. макрофина уже в январе. Венгрия – против.

10 ноября депутаты бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии – трех партий в правящей коалиции – призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС, если Будапешт не докажет серьезного понимания верховенства права

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