Помощь в рамках двусторонних соглашений: Орбан выступил против плана ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 18 ноября, снова выступил против плана Европейской комиссии по предоставлению Украине помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений
Об этом сообщило издание Portfolio .
Стало известно, что Орбан предложил странам-членам ЕС посмотреть, сколько средств они хотят выделить на деятельность в Украине, и распределить их между собой "справедливым и пропорциональным" способом.
"Указанную сумму, 60-70 миллиардов форинтов (147-172 миллиона евро) в год, Венгрия будет выделять из национального бюджета в рамках двустороннего соглашения с Украиной", – пояснил Орбан.
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"Венгрия заявила, что будет поддерживать украинский народ, но не готова ставить интересы Украины выше своих собственных", – добавил он.
Также добавляется, что отказ венгерского правительства от механизма общих заимствований в последние дни подвергся острой критике со стороны ряда ведущих западноевропейских политиков. Вместе с тем определение возможности прямой бюджетной поддержки со стороны Венгрии является принципиально новым элементом в политике правительства по поддержке Украины.
- ЕС изменит законодательство, чтобы предоставить Украине первые средства из 18 млрд. макрофина уже в январе. Венгрия – против.
- 10 ноября депутаты бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии – трех партий в правящей коалиции – призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС, если Будапешт не докажет серьезного понимания верховенства права
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