Помощь в обороне Украины, цена наступления для РФ и наращивание сил на Восточном фланге: Столтенберг назвал основные пункты ответов НАТО на "гарантии безопасности" РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что основные месседжи, изложенные в ответах Альянса на "гарантии безопасности" России, касаются помощи Украине в усилении обороны, готовности нарастить силы на Восточном фланге и тяжелых последствий для РФ в случае усиления агрессии
Об этом сообщает Укринформ.
"Наша главная задача - предотвратить конфликт. Поэтому для нас было важно донести до России, что мы и сделали, четкое послание: если они применят военную силу против Украины, это будет иметь для них тяжелые последствия. Союзники по НАТО готовы применить серьезные политические, экономические и финансовые санкции", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что второй пункт ответов на "гарантии безопасности" касается помощи Украине в модернизации институтов безопасности и обороны. По его словам, украинские войска сейчас гораздо лучше натренированы, оснащены и подготовлены, чем в 2014 году. И сейчас Украина достаточно сильна, чтобы предъявить цену России, если та решит совершить вторжение.
Третьим пунктом ответа НАТО является заявление о готовности нарастить силы на Восточном фланге.
"Мы готовы нарастить присутствие в восточной части Альянса, чтобы предотвратить любые просчеты и недоразумения относительно способности НАТО защитить и оборонить всех союзников", - сказал Столтенберг.
Генсек добавил, что союзники НАТО готовы защищать стран - членов Альянса в случае необходимости, однако Украина не является его членом, поэтому в вопросе ее защиты существуют разногласия. Однако НАТО помогает Украине нелетальным оборудованием, но некоторые союзники, как США, дают оборонительное вооружение и проводят учения.
Столтенберг подчеркнул, что Россия не демонстрирует сейчас намерений деэскалации, и наоборот, наращивает силы у украинских границ. Однако он отметил, что готовность РФ встречаться с НАТО является положительным знаком.
- Напомним, 26 января НАТО и США направили России ответы на гарантии безопасности. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обнародовать ответы не планируют. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна отказаться от агрессивных действий и вывести войска из Украины.
- Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила, что у США есть надежда, что Россия вернется за стол переговоров, когда изучит ответы на "гарантии безопасности".
- В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если будет полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО. Также он сказал, что санкции против Российской Федерации должны вводиться уже сейчас, а не "после".
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