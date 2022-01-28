Помощь в обороне Украины, цена наступления для РФ и наращивание сил на Восточном фланге: Столтенберг назвал основные пункты ответов НАТО на "гарантии безопасности" РФ

Об этом сообщает Укринформ.



"Наша главная задача - предотвратить конфликт. Поэтому для нас было важно донести до России, что мы и сделали, четкое послание: если они применят военную силу против Украины, это будет иметь для них тяжелые последствия. Союзники по НАТО готовы применить серьезные политические, экономические и финансовые санкции", - сказал Столтенберг.



Генсек НАТО отметил, что второй пункт ответов на "гарантии безопасности" касается помощи Украине в модернизации институтов безопасности и обороны. По его словам, украинские войска сейчас гораздо лучше натренированы, оснащены и подготовлены, чем в 2014 году. И сейчас Украина достаточно сильна, чтобы предъявить цену России, если та решит совершить вторжение.



Третьим пунктом ответа НАТО является заявление о готовности нарастить силы на Восточном фланге.



"Мы готовы нарастить присутствие в восточной части Альянса, чтобы предотвратить любые просчеты и недоразумения относительно способности НАТО защитить и оборонить всех союзников", - сказал Столтенберг.



Генсек добавил, что союзники НАТО готовы защищать стран - членов Альянса в случае необходимости, однако Украина не является его членом, поэтому в вопросе ее защиты существуют разногласия. Однако НАТО помогает Украине нелетальным оборудованием, но некоторые союзники, как США, дают оборонительное вооружение и проводят учения.



Столтенберг подчеркнул, что Россия не демонстрирует сейчас намерений деэскалации, и наоборот, наращивает силы у украинских границ. Однако он отметил, что готовность РФ встречаться с НАТО является положительным знаком.