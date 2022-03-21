Помощь украинцам в Варшаве, рассказы о волонтерах, подготовка беженцев к поступлению в вузы: Эспрессо запускает новые проекты

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.



"Эспрессо открывает несколько новых проектов. С сегодняшнего дня в эфире блок программ от наших партнеров из "Радио Свобода", программы канала ATR (мы всегда поддерживали крымских татар). У нас давно в эфире новости BBC и наших партнеров из France 24. И новое". Эспрессо с помощью Сената Польши открывает студию в Варшаве для помощи украинским беженцам. А совместно с Украинским Католическим Университетом Эспрессо начинает рассказы о волонтерских проектах и программах подготовки к поступлению в украинские вузы для беженцев", - написал Княжицкий.



Кроме того, канал будет транслировать марафон с другими каналами и программами партнеров.



"Конечно, Эспрессо также будет транслировать общий марафон нескольких каналов и программы партнеров. Эспрессо родился на Майдане и всегда будет оставаться с украинцами", - подчеркнул Княжицкий.