Помощь украинцам в Варшаве, рассказы о волонтерах, подготовка беженцев к поступлению в вузы: Эспрессо запускает новые проекты
Телеканал Эспрессо запускает ряд новых проектов совместно с Украинским Католическим Университетом, Сенатом Польши, Радио Свобода и крымскотатарским каналом ATR
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.
"Эспрессо открывает несколько новых проектов. С сегодняшнего дня в эфире блок программ от наших партнеров из "Радио Свобода", программы канала ATR (мы всегда поддерживали крымских татар). У нас давно в эфире новости BBC и наших партнеров из France 24. И новое". Эспрессо с помощью Сената Польши открывает студию в Варшаве для помощи украинским беженцам. А совместно с Украинским Католическим Университетом Эспрессо начинает рассказы о волонтерских проектах и программах подготовки к поступлению в украинские вузы для беженцев", - написал Княжицкий.
Кроме того, канал будет транслировать марафон с другими каналами и программами партнеров.
"Конечно, Эспрессо также будет транслировать общий марафон нескольких каналов и программы партнеров. Эспрессо родился на Майдане и всегда будет оставаться с украинцами", - подчеркнул Княжицкий.
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