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Помощь Украине является единственным способом защитить Европу, - президент Латвии

26 января, 2023 четверг
11:51
война с Россией

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что поддержка Киева – это единственный способ защитить Европу, в частности он приветствовал решение предоставить защитникам боевые танки Leopard 2

Об этом говорится в интервью президента Латвии для DW.

Отвечая на вопрос, не пересекла ли Европа "красные линии", согласовав поставки боевых танков для Украины, латвийский политик отметил, что РФ сделала это первой, начав полномасштабное вторжение.

"Мы все в Европе сейчас больше думаем о нашей обороне, потому что у нас есть агрессивный сосед. - заявил он. - А поскольку у нас есть агрессивный сосед, то, разумеется, мы наращиваем наши оборонные способности. Эгилс Левитс напомнил, что "не НАТО, не Европа, не Германия и Латвия являются источником войны, а Россия". "И, конечно, мы защищаемся. Оборона наших государств – наша обязанность", – заявил президент Латвии.

Эгилс Левитс также утвердил, что поддержка Киева – единственный метод защитить Европу. И сказал, что передача танков Leopard 2 – правильное решение, потому что "безопасность Европы находится под угрозой".

  • Напомним, ранее эксглава МИД Латвии Линас Линкявичюс заявил , что промедление с предоставлением Украине вооружения, необходимого для освобождения от захватчиков, лишь поощряет агрессора к продолжению войны.

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