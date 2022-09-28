Помощь Украине в $12,4 млрд: Сенат США поддержал законопроект о временном госфинансировании
Сенат США одобрил законопроект о временном государственном финансировании, призванный не допустить частичное прекращение работы правительства
Об этом сообщает The Hill .
Документ поддержали 72 сенатора при 60 необходимых, 23 сенатора проголосовали против. Далее законопроект должен быть рассмотрен в Палате представителей, после чего отправить на подпись президенту Джо Байдену.
Законопроект предусматривает выделение правительству средств на работу до 16 декабря. За это время должны быть согласованы госрасходы на 2023 год.
В документе запланировано направление $12,4 млрд в помощь Украине в противостоянии агрессии РФ.
По данным Washington Post, из этих средств $3 млрд предназначены на военную помощь, в том числе обучение, оборудование, вооружение и логистику, $1,5 млрд - на пополнение запасов США в связи с передачей оборудования Украине или другим странам, оказавшим поддержку , $2,8 млрд - на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $35 млн - на реагирование на "возможные ядерные и радиологические инциденты" и на предотвращение хищений соответствующих материалов.
- Ранее сообщалось, что предоставление Украине дополнительных $12 млрд помощи по запросу Байдена согласовали в Конгрессе США.
- По данным Reuters, США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд.
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