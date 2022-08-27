Об этом сообщили на сайте Министерства обороны США.

"Поскольку мы продолжаем оказывать Украине помощь по безопасности, мы работаем с промышленностью для ускорения критически важного оружия и систем, - отметил доктор Уильям ЛаПланте, заместитель министра обороны США по закупкам и поставкам. - Это предусматривает предоставление финансирования для закупки большего количества оборудования, расширение производственных линий и поддержки наемных рабочих и развития рабочей силы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ЛаПланте отметил, что в настоящее время Пентагон выделил почти 400 млн долларов на пополнение запасов HIMARS, а также планирует выделить почти 200 млн долларов на расширение и ускорение производства.

Заключения контактов ожидают этой осенью и в начале следующего года.

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд.

Также в государственный бюджет Украины 24 августа поступило 3 из 4,5 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее.

25 августа директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что первые образцы систем NASAMS и IRIS-T поступят в ближайшие два месяца.