Помощь Украине: США готовятся расширить производство высокоточных ракет GMLRS к HIMARS и M270
Соединенные Штаты Америки выделили 400 млн долларов на пополнение запасов HIMARS
Об этом сообщили на сайте Министерства обороны США.
"Поскольку мы продолжаем оказывать Украине помощь по безопасности, мы работаем с промышленностью для ускорения критически важного оружия и систем, - отметил доктор Уильям ЛаПланте, заместитель министра обороны США по закупкам и поставкам. - Это предусматривает предоставление финансирования для закупки большего количества оборудования, расширение производственных линий и поддержки наемных рабочих и развития рабочей силы", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Украине формируется современная высокотехнологичная система ПВО. Колонка Сергея Згурца
Кроме того, ЛаПланте отметил, что в настоящее время Пентагон выделил почти 400 млн долларов на пополнение запасов HIMARS, а также планирует выделить почти 200 млн долларов на расширение и ускорение производства.
Заключения контактов ожидают этой осенью и в начале следующего года.
- 24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд.
- Также в государственный бюджет Украины 24 августа поступило 3 из 4,5 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее.
- 25 августа директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что первые образцы систем NASAMS и IRIS-T поступят в ближайшие два месяца.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное