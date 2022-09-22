Помощь Украине со стороны США будет продолжаться, пока в ней нуждается, несмотря на энергетический шантаж РФ, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть необходимость, несмотря на энергетический шантаж РФ
Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление Байдена в интервью.
"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) пытается этого достичь когда-то. У него не получится", - сказал президент.
Байден отметил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть необходимость. Украинский народ платит очень высокую цену, и "мы будем с ними, пока им нужна наша помощь".
Он также заявил, что развитие ситуации в Украине показало, что "Россия не имеет такой компетенции и возможностей, как многие думали", и Украина сейчас побеждает, однако ущерб, который наносит война Украине, "вряд ли можно считать победой" Киева.
- 22 сентября исполнительный директор института мировой политики Евгений Магда заметил, что Россию нужно разделить на десятки государств . "Об этом должен говорить весь цивилизованный мир. Россию нужно разделить на десятки государств. В российской конституции нет положения о праве наций на самоопределение. Мировое сообщество игнорирует этот факт, что у РФ нет возможности выхода из состава федерации и возможности для самоопределения нации", - сказал Магда.
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