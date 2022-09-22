Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление Байдена в интервью.

"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) пытается этого достичь когда-то. У него не получится", - сказал президент.

Байден отметил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть необходимость. Украинский народ платит очень высокую цену, и "мы будем с ними, пока им нужна наша помощь".

Он также заявил, что развитие ситуации в Украине показало, что "Россия не имеет такой компетенции и возможностей, как многие думали", и Украина сейчас побеждает, однако ущерб, который наносит война Украине, "вряд ли можно считать победой" Киева.

22 сентября исполнительный директор института мировой политики Евгений Магда заметил, что Россию нужно разделить на десятки государств . "Об этом должен говорить весь цивилизованный мир. Россию нужно разделить на десятки государств. В российской конституции нет положения о праве наций на самоопределение. Мировое сообщество игнорирует этот факт, что у РФ нет возможности выхода из состава федерации и возможности для самоопределения нации", - сказал Магда.

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