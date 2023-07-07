Помощь Украине поддерживают 65% граждан стран – членов НАТО, – опрос
Около двух третей опрошенных граждан стран Альянса считают, что вторжение России в Украину повлияло на безопасность их страны
Об этом говорится в исследовании общественного мнения, которое НАТО провело в странах Альянса перед саммитом в Вильнюсе.
В целом, поддержка НАТО в странах остается сильной, как и поддержка продолжения помощи Украине.
По данным исследования, 65% респондентов поддерживают продолжение оказания помощи Украине со стороны их стран.
Фото: nato.int
А около двух третей респондентов Альянса считают, что вторжение России в Украину повлияло на безопасность их страны (64%).
Фото: nato.int
Большинство респондентов считают НАТО важным для будущей безопасности их страны (73%), а 70% проголосовали бы за то, чтобы их страна осталась членом НАТО на референдуме. Поддержка сохранения или увеличения расходов на оборону составляет 73%.
Большинство опрошенных согласились с мнением, что их страна должна защищать другого члена НАТО в случае нападения (64%), а 62% – что членство в НАТО уменьшает вероятность иностранного нападения.
Чуть более половины респондентов негативно относятся к Китаю (54%), а две трети негативно относятся к России (66%). Эти оба показателя не изменились со времени предыдущего опроса, проведенного год назад.
В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году НАТО заказало опрос в 31 стране Североатлантического союза. Опрос оценивает общественное мнение в странах-членах НАТО, включая поддержку членства в НАТО, коллективной обороны и расходов на оборону.
- 11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ждет конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.
- Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.
- Президент Владимир Зеленский 6 июля подчеркнул, что от НАТО Киеву требуется четкий сигнал, что Украина будет членом Альянса.
- 7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз договорится о пакете с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО. И выразил надежду на то, что на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса.
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