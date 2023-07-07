Об этом говорится в исследовании общественного мнения, которое НАТО провело в странах Альянса перед саммитом в Вильнюсе.

В целом, поддержка НАТО в странах остается сильной, как и поддержка продолжения помощи Украине.

По данным исследования, 65% респондентов поддерживают продолжение оказания помощи Украине со стороны их стран.

Фото: nato.int

А около двух третей респондентов Альянса считают, что вторжение России в Украину повлияло на безопасность их страны (64%).

Фото: nato.int

Большинство респондентов считают НАТО важным для будущей безопасности их страны (73%), а 70% проголосовали бы за то, чтобы их страна осталась членом НАТО на референдуме. Поддержка сохранения или увеличения расходов на оборону составляет 73%.

Большинство опрошенных согласились с мнением, что их страна должна защищать другого члена НАТО в случае нападения (64%), а 62% – что членство в НАТО уменьшает вероятность иностранного нападения.

Чуть более половины респондентов негативно относятся к Китаю (54%), а две трети негативно относятся к России (66%). Эти оба показателя не изменились со времени предыдущего опроса, проведенного год назад.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году НАТО заказало опрос в 31 стране Североатлантического союза. Опрос оценивает общественное мнение в странах-членах НАТО, включая поддержку членства в НАТО, коллективной обороны и расходов на оборону.