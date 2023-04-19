Приостановка помощи Украине ослабит шансы сдержать авторитарные амбиции, независимо от того, происходят они из Москвы или Пекина.

В публикации эксперты развенчивают распространенные мифы о том, что США должны сосредоточиться на угрозе Китая и не отвлекаться на Украину, а вопросы Украины и тайваньского кризиса не связаны между собой.

Миф 1: Военная помощь Украине вредит позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе

Будущие непредсказуемые ситуации в Азии требуют от США укрепления оборонно-промышленной базы. Впрочем, ни одно из вооружений, присланных в Украину, не происходит из конвейера, предназначенного для Тайваня. А то, что передали Украине для сухопутной войны (бронетехника, снаряды для гаубиц, артиллерия), не понадобилось бы в случае возможного воздушного и морского конфликта с Китаем.

Эксперты также ссылаются на недавние заявления министра обороны США Ллойда Остина, что бюджет Пентагона на Тихоокеанскую инициативу сдерживания вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. "Это желательное развитие событий, которое следует поддерживать, но не за счет помощи Украине", - утверждают Игорь Хрестин и Дэвид Дж. Крамер

Миф 2: Европа недостаточно поддерживает Украину

Игорь Хрестин и Дэвид Дж. Крамер признают, что армии Германии и других европейских стран действительно деградировали после холодной войны (за некоторыми исключениями в Балтийском и Северном регионах) и нужно приложить усилия, чтобы привести их в порядок. Но вторжение России привело к кардинальным изменениям на континенте. Германия фактически покончила со своей многолетней зависимостью от российских энергоресурсов, выделяет более $100 млрд на обновление собственных вооруженных сил и стала крупнейшим на континенте поставщиком военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву. Превышают собственные возможности, тратя огромные средства на помощь Украине, Польша и страны Балтии, вносит свою долю Великобритания...

"Отказ США от этих союзников сейчас был бы катастрофой не только для Украины, но и для всей системы альянсов, которые США помогли создать после холодной войны и которые продолжают служить интересам национальной безопасности. Это подорвало бы НАТО, обеспечив Владимиру Путину большую победу и послав неправильный сигнал Пекину", - подчеркивают эксперты.

Миф 3. Действия США по отношению к Украине не помогут сдержать Китай

США должны серьезно воспринимать последовательные угрозы Пекина "воссоединить" Тайвань с материковой частью любыми необходимыми средствами. Но намерение не равно возможности, и рычаги влияния существуют.

Вывод американцев из Афганистана в 2021 году, вероятно, способствовало мнению Путина, что США отмежевываются от мира и он не заплатит высокой цены за вторжение к соседу. Отказ США от Украины и ее европейских союзников послал бы подобный сигнал китайским лидерам, повысив риск непредвиденных ситуаций на Тайване.

"Жестокая война России против Украины приближается к критическому перелому. Украина готовится к большому контрнаступлению с намерением освободить свою территорию. Мы должны помочь Украине победить – будущее целостной свободной и мирной Европы висит на волоске – так же, как и надежды на сдерживание шагов Китая против Тайваня , – резюмируют авторы.

По материалу The Bulwark