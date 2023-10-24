Помощь Украине истощила запасы оружия у НАТО: их нужно срочно пополнять, - Столтенберг
Активная военная помощь Украине значительно истощила запасы самого Альянса, поэтому его членам следует немедленно нарастить производство для обеспечения собственной обороны
Об этом Столтенберг заявил в Стокгольме на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, информирует BBC.
"Наша безопасность зависит от технологических преимуществ и нашей оборонной промышленности, - подчеркнул Столтенберг. - Поэтому важно, чтобы в их развитии приняли участие крупные компании как внутри Альянса, так и за его пределами. Наращивание производства нужно как для обеспечения потребностей Украины, так и для при этом по мере того, как Россия снова готовится использовать зиму как оружие в войне, значение имеют скорость и объемы производства».
Столтенберг также поблагодарил Швецию за большую финансовую, гуманитарную и военную поддержку, которую она оказывает Украине.
- Генсек Йенс Столтенберг 11 октября заявил, что все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО, однако он не сказал, когда именно это произойдет.
- В этот же день он заявил , что страны НАТО подписали соглашения на $4 млрд с производителями боеприпасов для усиления помощи Украине.
- 13 октября заверил , что война в Израиле не подорвет возможности НАТО помогать Украине.
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