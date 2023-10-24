Помощь Украине истощила запасы оружия у НАТО: их нужно срочно пополнять, - Столтенберг

Об этом Столтенберг заявил в Стокгольме на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, информирует BBC.

"Наша безопасность зависит от технологических преимуществ и нашей оборонной промышленности, - подчеркнул Столтенберг. - Поэтому важно, чтобы в их развитии приняли участие крупные компании как внутри Альянса, так и за его пределами. Наращивание производства нужно как для обеспечения потребностей Украины, так и для при этом по мере того, как Россия снова готовится использовать зиму как оружие в войне, значение имеют скорость и объемы производства».

Столтенберг также поблагодарил Швецию за большую финансовую, гуманитарную и военную поддержку, которую она оказывает Украине.