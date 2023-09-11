Помощь Украине и темы следующего "Рамштайна": Умеров провел первый разговор с главой Пентагона

Об этом пишет министерство обороны США .

"Министр обороны США Ллойд Остин III сегодня провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы поздравить его с назначением и подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны США", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Пентагон представил обновленную информацию об усилиях Соединенных Штатов по оказанию помощи в сфере безопасности. Министры обменялись мнениями о приоритетных позициях в поддержке Украины на поле боя и долгосрочных перспективах.

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В то же время Остин и Умеров рассмотрели повестку заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн.

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 14 заседаний.

Шмыгаль сообщал, что новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" должно состояться с 18 сентября в оффлайн-формате.

ВПУ США в Европе уточнили, что следующее 15 заседание Контактной группы по обороне Украины пройдет в формате офлайн 19 сентября.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров вступил в должность министра обороны 6 сентября.

По его словам, во главе Минобороны он будет вводить стандарты НАТО и будет цифровизировать военный учет, включая ВВК.

10 сентября Умеров инициирует появление новой должности – военного омбудсмена.