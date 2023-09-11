Помощь Украине и темы следующего "Рамштайна": Умеров провел первый разговор с главой Пентагона
11 сентября министры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров по телефону обсудили помощь нашей стране и повестку заседания "Рамштайна"
Об этом пишет министерство обороны США .
"Министр обороны США Ллойд Остин III сегодня провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы поздравить его с назначением и подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны США", - говорится в заявлении.
Сообщается, что Пентагон представил обновленную информацию об усилиях Соединенных Штатов по оказанию помощи в сфере безопасности. Министры обменялись мнениями о приоритетных позициях в поддержке Украины на поле боя и долгосрочных перспективах.
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В то же время Остин и Умеров рассмотрели повестку заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн.
Что известно о заседании в формате "Рамштайн"
"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.
С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 14 заседаний.
Шмыгаль сообщал, что новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" должно состояться с 18 сентября в оффлайн-формате.
ВПУ США в Европе уточнили, что следующее 15 заседание Контактной группы по обороне Украины пройдет в формате офлайн 19 сентября.
Что известно о Рустеме Умерове
Рустем Умеров вступил в должность министра обороны 6 сентября.
По его словам, во главе Минобороны он будет вводить стандарты НАТО и будет цифровизировать военный учет, включая ВВК.
10 сентября Умеров инициирует появление новой должности – военного омбудсмена.
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