Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Расходы государственного бюджета предлагают увеличить, пользуясь государственными заимствованиями на 79,4 млрд грн и поступлений от другой помощи, предоставленной Европейским Союзом, – на 1,55 млрд грн.

Согласно принятым изменениям в закон "О Госбюджете Украины на 2022 год" на социальную поддержку населения направят 73,8 млрд грн, в частности:

в помощь внутренне перемещенным людям (32,4 млрд грн);

для Пенсионного фонда Украины (32,3 млрд. грн.);

на помощь , компенсации и оплату услуг отдельным категориям населению (5,8 млрд. грн.);

для выплаты льгот и жилищных субсидий (3,3 млрд. грн.).

Для Фонда развития предпринимательства выделят 4 млрд грн, восстановление объектов критической инфраструктуры – 1,7 млрд грн, для поддержки фермеров и сельхозпроизводителей – 1,5 млрд грн.

Закон также предусматривает предоставление государственных гарантий для проектов, занимающихся работой и развитием железнодорожного транспорта.

Сегодня, 9 июля, Верховная Рада также приняла законопроект о создании учета геномной информации человека в Украине. Это поможет правоохранителям расследовать преступления.

Также депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в Закон "Об охране атмосферного воздуха".

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