Помощь переселенцам, пенсии, субсидии, льготы. Расходы госбюджета-2022 увеличены на 81 млрд грн
Верховная Рада Украины приняла закон, увеличивающий на 81 млрд грн расходы государственного бюджета на социальную поддержку населения. Также часть денег будет направлена для Пенсионного фонда и развития предпринимательства
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Расходы государственного бюджета предлагают увеличить, пользуясь государственными заимствованиями на 79,4 млрд грн и поступлений от другой помощи, предоставленной Европейским Союзом, – на 1,55 млрд грн.
Согласно принятым изменениям в закон "О Госбюджете Украины на 2022 год" на социальную поддержку населения направят 73,8 млрд грн, в частности:
- в помощь внутренне перемещенным людям (32,4 млрд грн);
- для Пенсионного фонда Украины (32,3 млрд. грн.);
- на помощь , компенсации и оплату услуг отдельным категориям населению (5,8 млрд. грн.);
- для выплаты льгот и жилищных субсидий (3,3 млрд. грн.).
Для Фонда развития предпринимательства выделят 4 млрд грн, восстановление объектов критической инфраструктуры – 1,7 млрд грн, для поддержки фермеров и сельхозпроизводителей – 1,5 млрд грн.
Закон также предусматривает предоставление государственных гарантий для проектов, занимающихся работой и развитием железнодорожного транспорта.
- Сегодня, 9 июля, Верховная Рада также приняла законопроект о создании учета геномной информации человека в Украине. Это поможет правоохранителям расследовать преступления.
- Также депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в Закон "Об охране атмосферного воздуха".
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