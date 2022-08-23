"Помощь от простых людей, сочувствующих жителям": оккупанты разработали новую методичку для агитаторов
Российские оккупанты создали новую методичку для агитаторов на временно оккупированных территориях. С ее помощью будут убеждать жителей, что РФ не убийца и не захватчик
Соответствующий "документ" опубликовало Главное управление разведки в своем телеграме 23 августа.
В преамбуле новой методики отмечено, что этот "документ" разработан для распространения на "освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также на других территориях, освобожденных на момент получения документа".
Также в этом "документе" сообщают, что он может распространяться исключительно среди инструкторов, назначенных пропутинской партией "Единая Россия". Распространять его среди третьих лиц строго воспрещается. Помимо одобренных инструкторов к распространению пропаганды допускают организации, уже имеющие опыт по доставке гуманитарной помощи.
В методике можно заметить также и то, что оккупанты позволяют сбор материальных средств у жителей временно оккупированных территорий. Впрочем, брать пищу или медицинские средства им запрещено в связи с недавними попытками отравить вооруженные силы РФ. Также запрещено принимать технику от местных жителей, чтобы избежать прослушивания или отслеживания.
Более того, так называемый документ содержит таблицу с вопросами, которые чаще всего ставят жители временно оккупированных территорий оккупационным войскам, и ответы с пояснениями к ним.
Так в методичке можно увидеть вопрос о том, чья это гуманитарная помощь. Ответом будет: "Все правильно, эта гумантиарная помощь — от простых сочувствующих жителям людей". Справа можно увидеть примечание, что необходимо сделать акцент на простых людях.
Также в случаях, когда жители временно оккупированных территорий выражают возмущение властями РФ, оккупационными войсками, "спецоперацией" или поддержку Украины, российским агитаторам необходимо обратиться в соответствующие органы и донести на них.
- 27 июля ГУР опубликовало справочник для сторонников России в Украине.
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